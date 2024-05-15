صحة قنا تناقش خطة توفير المستلزمات الطبية للتشغيل الآمن بالمستشفيات

شدد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، على ضرورة وضع خطة لتوفير المستلزمات الطبية والدفع بما يكفي من رصيد للتشغيل الآمن بالمستشفيات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، لمناقشة سُبُل دعم الخدمات الدوائية بالمستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للتشغيل الأمثل بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بحضور مسؤولي إدارة الصيدلة، التموين الدوائى، المستشفيات، الطوارئ، المستلزمات الطبية، المكتب الفنى.

تضمن الاجتماع، سبل دعم سلاسل الإمداد الدوائى وزيادة كميات الأدوية حسب التردد بالمستشفي، عرض الحلول الملائمة لتلافي نقص الأدوية.

كما راجع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، رصيد الأدوية بالمستشفيات، وأرصدة المستلزمات الطبية بتلك المستشفيات والدفع بكميات كافية حسب التشغيل لكل مستشفى.

وأكد بدران، ضرورة العمل علي الإنتهاء من أوامر الدفع بالمستشفيات لتوفير القدرة المالية الكافية لشراء الأدوية حسب الحاجة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الدوادى، محافظ قنا.