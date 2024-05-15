المفوضية الأوروبية تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

أدانت المفوضية الأوروبية ، اليوم الأربعاء، محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.

واعتقلت الشرطة السلوفاكية، المسلح الذي أطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا.

وأصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو ، اليوم بجروح في إطلاق نار ونقل إلى المستشفى.

وذكرت وكالة أنباء تاسر اليوم، أن الحادث وقع بعد اجتماع للحكومة السلوفاكية في مكان خارج براتيسلافا دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس البرلمان لوبوس بلاها قوله إن فيكو أصيب بالرصاص.

وقال شاهد من رويترز إنه سمع عدة طلقات نارية وإنه رأى رجلا تحتجزه الشرطة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمكتب الحكومي للتعليق.