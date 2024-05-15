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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مدى إقبال المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، داخل 10 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة. 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإنهاء إجراءات تلقي طلبات التصالح لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة ، وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وفقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024 ، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة. 
 

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التصالح

وأكد المحافظ على تذليل أى عقبات أمام المواطنين لانهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون. 

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بإرسال إنذارات للمتقاعسين عن سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء طبقاً للقانون الجديد ، وفى حالة الإمتناع عن سداد قيمة التصالح أو الأقساط المستحقة بعد أسبوعين من توجيه الإنذار يتم إعتبار قرار التصالح فيما يخصه كأن لم يكن حفاظاً على حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك الاستمرار فى تنظيم حملات الإزالة للتعديات على الأراضى أملاك الدولة فى المهد أولاً بأول. 

وفى نفس السياق أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بالمحافظة أنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق داخل المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة ، مع التواجد على مدار اليوم لمسئولى المحليات لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على إستفساراتهم.

ولفتت إلى أنه بالتوازى يتم مراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التى حددها القانون من عدمه ، وسبق ذلك تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح على الوجه الأكمل.

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