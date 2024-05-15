بالمايوه .. لينا طهطاوي والبلوجر محمد فرج في شهر العسل |شاهد

تصدّرت الإعلامية لينا طهطاوى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد ما ضجّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بصور فرحها من البلوجر محمد فرج.



ونشرت "لينا" مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من شهر العسل بالمالديف.

وتتميز “لينا” بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق بعد إنقاص وزنها.



وتعتمد “لينا”، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

IMG_0733

IMG_0732

IMG_0731

IMG_0730

IMG_0729

IMG_0728

IMG_0727

IMG_0726