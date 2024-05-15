مصرع شاب غرقًا أثناء الاستحمام في ترعة العيايشا بقنا

تمكّنت قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا ، من انتشال جثمان شاب ، لقى مصرعه غرقاً ، فى ترعة بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوب قنا .

وتلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب غرقاً داخل ترعة بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص.

بالانتقال والفخص، تبين مصرع الشاب هشام.م 20 عاماً ، أثناء نزوله للسباحة مع آخرين فى ترعة بقرية العيايشا" مسقط رأسه"، ما أدى إلى وفاته غرقاً.



دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعه تحت تصرف النيابة العامة.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.