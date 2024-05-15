بدأت زيارة لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، يومها الثاني خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد، بلقاء مع اللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في مقر الهيئة الإقتصادية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالموانئ المصرية، لمناقشة عمليات التطوير.

ورحب اللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة الإقتصادية،بالمنطقة الشمالية فى بورسعيد بوفد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن جميع موانئ في محافظة بورسعيد تشهد تطوراً كبيراً، وذلك على مستوى الموانئ الثلاثة "غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، والعريش".

وأكد النائب اللواء خالد محمد سعيد، رئيس اللجنة، أنهم اليوم بصدد استكمال طلب المناقشة الذي تم تقديمه من النائب عادل اللمعي، نائب محافظة بورسعيد بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة، لضرورة تعظيم الأسطول البحري تزامناً مع تطوير الموانئ المصرية.

وأوضح رئيس اللجنة، أن ميناء غرب بورسعيد لها موقع إستراتيجي هام للدولة المصرية، فموانئ بورسعيد هي البوابة الشمالية الشرقية لمصر، ولذلك لابد أن يكون التطوير الحالي بما يتناسب مع السُبُل المتطورة في النقل البحري.

نقل الشيوخ" تناقش تطوير الموانئ في محافظة بورسعيد| تفاصيل 1000318771 1000318788 1000318794 1000318832 1000318783 1000318844 1000318838 1000318812 1000318824 1000318777 1000318799 1000318818 1000318804 1000318763



وطالب النائب خالد محمد سعيد، بتوضيح آلية العمل داخل الجهات المختلفة التي لها دور في الموانئ كوزارة النقل والهيئة الإقتصادية وماهية تعاونهما لصالح الإقتصاد القومي.

وأشار النائب عادل اللمعي، عضو اللجنة ومقدم طلب المناقشة لتعظيم الأسطول البحري، إلى أنه لابد أن يتزامن تطوير الأسطول البحري المصري مع التطوير الذي تشهده الموانئ المصرية، موضحاً أن ذلك الأسطول سيكون له أهمية كبيرة جداً للإقتصاد القومي المصري.

واستمعت اللجنة، إلى شرح تفصيلي عن ميناء غرب بورسعيد وما سيتم فيه من مشروعات للتطوير، وكذلك ميناء شرق بورسعيد والطفرة غير المسبوقة التي شهدتها منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، هذا بالإضافة إلى ميناء العريش.



وقامت اللجنة، بجولة في مينائي غرب وشرق بورسعيد، وتفقدوا عدد من المشروعات والتطوير الذي يتم داخل ميناء غرب بورسعيد، وكذلك معدل العمل داخل ميناء شرق بورسعيد.



وفي نهاية اللقاء، تبادلا الجانبين اللواء بحري محمد أحمد محمود، والنائب اللواء خالد محمد سعيد، درعا الهيئة الاقتصادية، ومجلس الشيوخ.