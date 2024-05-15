رئاسة الجمهورية: الرئيس السيسي حريص على طرح رؤية مصر للأزمة بغزة وكيفية حلها

أكد متحدث رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي، أن الموقف المصري كان واضحا حول الأزمة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القمة العربية تأتي في توقيت ومرحلة في غاية الدقة.

وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي حريص على طرح رؤية مصر للأزمة في غزة وكيفية حلها من خلال حل الدولتين، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية هو حل سياسي والحلول العسكرية لن تجدي نفعا.

وتابع متحدث رئاسة الجمهورية، أن مصر تتحمل مسئوليتها إزاء الأزمة في غزة باستقبال المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم، مؤكدا أن مصر لا تزال تأمل في تغليب صوت العقل والحكمة بشأن الأزمة في قطاع غزة.