لاعبو الزمالك يقدمون واجب العزاء لـ سيد نيمار في وفاة والده.. صور

حرص عدد كبير من لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة، على تقديم واجب العزاء للاعب سيد نمار في وفاة والده.

وحضر العزاء جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة، وشيكابالا، وكذلك سيف فاروق جعفر، وعبد الله السعيد، وعمر جابر وغيرهم.

توفي والد سيد نيمار لاعب نادي الزمالك بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية.

وأعلن عبدالله شقيق سيد نيمار عن وفاة والده وكتب : والدي في ذمة الله.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.