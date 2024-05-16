أسماء تستغيث من زوجها: كنت بتحايل عليه يشوف بنته.. وضحك عليا وخطفها

أكدت أسماء، والتي قدمت استغاثة من زوجها الذي يرفض اعطاء ابنتها لها، ورافض اعطاء حقوقها، أن زوجي قد خطف ابنتي قبل عيد ميلادها بشهر واحد، مشيرة إلى أنه تبلغ من العمر الأن عامين وشهر واحد"

وقالت أسماء، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أنه بعد الإنفصال عن زوجي، كنت لا أمانع زوجي في رؤية ابنته، وأكدت له على ضرورة أن تكون الأبنة بيني وبينه.

وتابع أسماء التي قدمت استغاثة من زوجها الذي يرفض اعطاء ابنتها لها، أنه كنت بتحايل عليه يشوف ينته، وكان رافض، ولكنه ضحك عليا وخطفها".