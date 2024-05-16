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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد الأمطار والسيول.. وديان سانت كاترين جنة الطبيعة

وديان سانت كاترين
وديان سانت كاترين الجميلة

تتحول وديان سانت كاترين عقب سقوط الأمطار والسيول إلى جنة للطبيعة الخلابة بسبب انتعاش الحياة البرية من أشجار وأعشاب طبيعية وخاصة في موسم الربيع حينما تتفتح زهور اللوز والبندق ونباتات الزعتر والحبق و المرمرية و تملأ الوديان بروائح الربيع العطرة في ذلك الوقت تنشط رحلات وديان سانت كاترين .


وقد رصدت كاميرا  موقع "صدى البلد " الإخباري تحول أماكن كثيرة من وديان سانت كاترين إلى بحيرات وشلالات مياه وسط الجبال في وديان الأربعين والتلعة ووادي جبال وباب الحياة .


يقول الشاب  صالح عوض دليل بدوي من قبيلة الجبالية أنه عقب سقوط الأمطار والسيول تكون الحياة البرية منتعشة وتنمو افضل فتزداد النباتات الطبيعة والعطرية وتطرح أشجار الفاكهة المشمش  والتفاح والتوت واللوز والجوز مشيرا إلي أن الرحلات السياحية تخييم في هذه الوديان ويعيشون أياما في جنة الطبيعية .


وأضاف الشيخ حميد أبو غلبة أحد مشايخ قبيلة الجبالية بسانت كاترين ان في موسم الربيع تكون الوديان مليئة بالخير والنماء ويخرج البدو للعيش في الوديان حيث يكثر الرعي عندما تتحول الجبال للون الاخضر وتكون هناك حياة بدوية في الوديان .


ومن جانبه أكد اسماعيل ابو حطب مدير محمية سانت كاترين أن عقب سقوط الأمطار والسيول تنتعش الحياة البرية من حيوانات ونباتات طبية و عطرية مشيرا إلي أن سانت كاترين تتميز بوجود كائنات وحيوانات فريدة مثل الوعل النوبي و عصفور سيناء الوردي  وفراشة سانت كاترين الزرقاء المتوطنة بسانت كاترين   وتابع حطب أن سانت كاترين محمية طبيعية بها مئات من النباتات الطبية والعطرية النادرة من بينهم ١٩ نوع  لايوجد الا في سانت كاترين .


ودعا الشيخ احمد صالح الملقب بـ حكيم كاترين السياح للاستمتاع بالطبيعة في وديان سانت كاترين حيث الطقس المعتدل والهدوء وجمال الطبيعية الخلابة والغذاء الصحي القائم علي الاعشاب الطبيعية والطهي الصحي مشيرا إلي أن التخييم والإقامة في وديان سانت كاترين علاج واستجمام من ضغوط الحياة .

 

وديان سانت كاترين

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جنوب سيناء وديان سانت كاترين جنة الطبيعة

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