شاومينج ينشر امتحان عربي الاعدادية بالقاهرة .. ويؤكد : جاري الحل

نشرت جروبات شاومينج المختصة بالغش عبر تطبيق تليجرام صورا قيل أنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة .

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية على طلاب الصف الثالث الإعدادي في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، والذي تم توزيعه في تمام الساعة 9 صباحا .

وتستعد جروبات شاومينج المختصة بالغش على تليجرام الآن لبدء نشر إجابات امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي الموجودين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة لإتمام عملية الغش الإلكتروني .

ومن جانبها أكدت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أنه جاري تتبع الصور المنشورة ، وسيتم ضبط الطالب المسئول عن تصويرها وارسالها لجروبات الغش على تليجرام ، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده .

بدأ الآن طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحان اللغة العربية والخط والإملاء الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان اللغة العربية الترم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 11:30 صباحا بجميع لجان محافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تخصص الـ 20 دقيقة الأخيرة من الزمن المخصص لـ امتحان اللغة العربية والخط للإملاء وفقا لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، (200119) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (1223) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ35.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان رسمي لها، إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع الإدارات التعليمية الـ35 وهي غرف عمليات متواصلة على مدار اللحظة.