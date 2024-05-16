تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 16 مايو 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.89 جنيه للبيع و46.80 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 50.77 جنيه للبيع، و50.65 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.15 جنيه للبيع، و58.99 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.50 جنيه للبيع، و12.47 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 152.72 جنيه للبيع، و152.23 جنيه للشراء.

