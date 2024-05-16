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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: دخول المنتجات المصرية 95 دولة جديدة آخر 5 سنوات

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالزراعة منذ عام 2014، وذلك لتحقيق طفرة في القطاع وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية.

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وأضاف المتحدث باسم  وزارة الزراعة، خلال حواره برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والإعلامي أحمد دياب، أن المنتجات المصرية تتميز بجودة عالمية، وأنه منذ عام 2018 كانت بعض الدول ترفض وتحظر، بعض المنتجات، ولكن لا يوجد حظر على منتج زراعي واحد.

وأوضح أن هناك توعية كبير للفلاحين، وهناك أسواق كثيرة تم فتحها، وذلك بسبب الجودة العالمية، التي يتميز بها المنتج المصري، وأنه على سبيل المثال يتم التصدير لـ اليابان.

وكشف أن المنتجات المصرية أصبحت موجودة في أكثر من 95 دولة جديدة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وأن المنتجات المصرية موجودة في 163 دولة بالعام وهذه ثقة كبيرة في المنتجات المصرية.

ولفت إلى أن الدولة حريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتعمل على فتح مجتمعات جديدة، وهناك أساليب علمية تتم للحصول على أعلى المنتجات بأقل كميات مياه.

 

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