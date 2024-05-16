أسعار الذهب ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم، الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية، وسط تصاعد توقعات التيسير النقدي عقب تباطؤ التضخم في أكبر اقتصادات العالم.

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بمقدار طفيف بلغ 2.2 دولار إلى 2397.10 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.22% إلى 2391.30 دولار للأوقية.

بيانات أمريكية

ويتوقع المحللون تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 220 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 11 من مايو بعدما سجل 231 ألف طلب في الأسبوع السابق.

الاحتياطي الفيدرالي

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة الاجتماع القادم، وذلك عقب صدور بيانات رسمية يوم أمس، الأربعاء، أظهرت تباطؤ التضخم في أمريكا إلى 3.4% في أبريل من 3.5% الشهر السابق، مع تراجع نظيره الأساسي إلى 3.6% من 3.8% خلال نفس الفترة، مما يدعم احتمالات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي.

أسعار الفضة

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت عقود الفضة الأكثر نشاطاً تسليم يوليو بنسبة 0.37% إلى 29.84 دولار، وزاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.44% إلى 1073.02 دولار للأوقية.