عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم، الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية، وسط تصاعد توقعات التيسير النقدي عقب تباطؤ التضخم في أكبر اقتصادات العالم.

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بمقدار طفيف بلغ 2.2 دولار إلى 2397.10 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.22% إلى 2391.30 دولار للأوقية.

بيانات أمريكية

ويتوقع المحللون تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 220 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 11 من مايو بعدما سجل 231 ألف طلب في الأسبوع السابق.

الاحتياطي الفيدرالي

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة الاجتماع القادم، وذلك عقب صدور بيانات رسمية يوم أمس، الأربعاء، أظهرت تباطؤ التضخم في أمريكا إلى 3.4% في أبريل من 3.5% الشهر السابق، مع تراجع نظيره الأساسي إلى 3.6% من 3.8% خلال نفس الفترة، مما يدعم احتمالات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي.

أسعار الفضة

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت عقود الفضة الأكثر نشاطاً تسليم يوليو بنسبة 0.37% إلى 29.84 دولار، وزاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.44% إلى 1073.02 دولار للأوقية.

أسعار الذهب أسعار العقود الآجلة أكبر اقتصادات العالم إعانة البطالة الاحتياطي الفيدرالي البطالة الأمريكية العقود الآجلة بيانات اقتصادية أمريكية بنك الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

موعد دخول المساعدات.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تثبيت الرصيف البحري في غزة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف جرافة إسرائيلية في حي الزيتون بغزة

هروب المنفذ.. عملية طعن خطيرة في نابلس لمستوطن إسرائيلي

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد إبراهيم بالإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية

لقاطني الإسكان البديل.. التضامن تحدد أهداف مبادرة طفرة للتدريب المهني

لبنان.. الطائرات الإسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على بلدة عيتا الشعب

استعداداً للعيد.. الأزهر الشريف يوضح شروط الأضحية الصحيحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

زوجة الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-