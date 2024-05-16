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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقاطني الإسكان البديل.. التضامن تحدد أهداف مبادرة طفرة للتدريب المهني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال شادي سالم، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، إن مشروع طفرة من ضمن حزمة البرامج التنموية التي تقوم بها وزارة التضامن بناءً على توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه كان مستهدف فى البداية تدريب مهني وتأهيل كوادر بشرية هناك خاصة من الشباب.

وأضاف شادي سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه تم استهداف أكثر من 30% من السكان فى تأهيلهم على عدد من المهن والخدمات التي يستطيع الاستفادة بها فى منطقته.

وأوضح أنه يتم التدريب على مساعد الخدمات الصحية ومصنع غذائي وتفصيل وخياطة ومعاون منزل وبعض الأشياء الخاصة بالصيانة مثل: كاميرات المراقبة والتبريد والتكييف وصيانة الهاتف، وتدريب على الإشراف على الحضانات.

شادي سالم وزارة التضامن التضامن الاجتماعي حزمة البرامج التنموية تدريب مهنى

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