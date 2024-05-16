تعليم بورسعيد: قوافل للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بـ3 مقرات

اعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيظ بورسعيد، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد توافدوا بكثافة، لحضور المراجعات النهائية المجانية التي ينظمها تعليم بورسعيد والتى انطلقت أمس الأربعاء .

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد، أن هذه المراجعات النهائية المجانية تأتي تحت رعاية ودعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لخدمة طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمجان، بجميع الشعب العلمية والأدبية من خلال ٣ مقرات بالمدارس بالاضافة لخدمة البث المباشر لمن لم يتمكنوا من الحضور.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المراجعات تنفذ يوميا من مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين ومدرسة الخلفاء الراشدين الاعدادية للبنين على ايدي معلمي بورسعيد وخبراء المواد الدراسية.

داخل ٣ قاعات قوافل بورسعيد التعليمية تشهد إقبال لطلاب الثانوية العامة 1000319047 1000318581 1000318593 1000318587 1000318584 1000318578

وأكد "عبد التواب" أن القوافل التعليمية المجانيةفى بورسعيد تنفذ تحت إشراف محمود بدوي مدير عام التعليم العام و ستوتة عبدالله مدير إدارة التعليم الثانوي، ومستمرة في تقديم الدعم التعليمي للطلاب حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ مايو الجارى كمراجعات نهائية للطلاب قبل انطلاق مارثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة.



ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، راعي العملية التعليمية فى بورسعيد، لما يقدمه من دعم مستمر لأبنائه الطلاب، ولكل القائمين على هذه المراجعات المجانية متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.