تموين البحيرة: ضبط كمية من الفراخ والبانيه المجمد مجهولة المصدر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال، مدير مديرة التموين بالبحيرة، رقابتها المشددة بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق بدمنهور بالتنسيق مع مباحث التموين وبمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية.

أسفرت تلك الحملات بمركز إيتاى البارود عن ضبط 10000 قطعة حلوى و59 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير عدة محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و4 عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبمركزى إدكو والمحمودية، تم ضبط 15 مخبزا قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات وآخر تصرف فى 36 شيكارة دقيق، كما تم تحرير 14 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي حملات مماثلة بمركزى بدر والدلنجات، تم ضبط 16000 لتر منظفات و100 ستيكر داخل مصنع بدون ترخيص وطن أسمدة مجهول المصدر وكمية من الفراخ والبانيه مجهول المصدر، و4 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث، كما تم تحرير 15 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث.

وفى مركز دمنهور، تم ضبط مخبز تصرف فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم و18 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما بالرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، كما تم تحرير 17 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.