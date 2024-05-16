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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة بزراعة البحيرة للقضاء على القوارض بعد حصاد المحاصيل الشتوية

زراعة البحيرة
زراعة البحيرة

أكد مــوفـــق مـحــمــــود ســــــارى، وكــيـــل وزارة الــزراعة بـالـبـحـيــرة، أنه يتم حاليا تنفيذ حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية موسم 2024 م، تنفيذا لإستراتيجية العمل بوزارة الزراعة ، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ، والإدارة العامة لمكافحة القوارض ، والمركز الاقليمى لوسط وغرب الدلتا ، لافتاً أن الحملة تهدف للحفاظ على الصحة العامة حيث تبين أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 36 نوع من الأمراض للإنسان والحيوان وأخطرها مرض الطاعون ، وقد بدأت الحملة وتستمر حتى تاريخ 15 / 7 / 2024 م .

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وأكـــد وكــيـــل وزارة الــزراعة، على أن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات الــســيــد الـقــصــيـــر وزيــــر الـــزراعــــة واستصلاح الاراضى، والـدكــتـــور عــبـــاس الـشــنــــاوى  رئـيــس قـطــاع الـخــدمــات والـمـتـــابـعــة، و الـدكــتـــور  أحــمـــد مــحــمـــد رزق  رئـيـس الإدارة الـمـركــزيـة لـمــكــــافـحــة الآفــــــات ، و المهندس  عـبـد الـجـــواد الـشـابــورى مـديـر عــام الإدارة الـعــامــة لـمــكــافـحــة الـقـــوارض بـالــوزارة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة  نــهــــال بــلــبــع  نــائــــب مــحـــافــــظ الـبــحــيــرة ، يتم تنفيذ هذه الحملة للقضاء على القوارض بصورة متميزة ، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة أثناء إجراء عمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم لكافة بؤر الإصابة مع تكثيف الجهود بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الشتوية وعلى المصارف والجسور وحول المقابر بالقرى .

وأضاف  المهندس مـحــمــــود عـبـد الـمـجـيـد هـلـيـــل  مـــديــــر عــــام الــزراعـــة ، أن كمية مبيد فوسفيد الزنك المستخدم فى الحملة هى 166.5 كيلو جرام ، محملة على كمية جريش أذرة قدرها 16650 كيلو جرام ، و التى يتم تعبئتها فى أكياس زنة 10- 15جرام ، و توزع على مسافات قدرها 10 متر فى بؤر الإصابة المستهدف مكافحتها ، بالإضافة لكمية من طعم الليبت المسيل للدم و التى قدرها 130 كجم ، و يتم تعبئتها فى أكياس زنة 80 جرام و توزع على مسافات قدرها 25 متر فى بؤر الإصابة ، و المساحة المستهدف مكافحتها هى 266790 فدان ، و يتم تنفيذ الحملة بعدد 14 مركز و بعدد 394 جمعية و العمل يسير بصورة جيدة وفقا للتعليمات الفنية الموصى بها من قبل الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة 
ويتم تنفيذ الحملة بإشراف و مشاركة إدارة مكافحة القوارض بالمديرية برئاسة المهندس رؤف عبد الجليل أبو العيص مدير إدارة مكافحة القوارض بالبحيرة ، و المهندس  حصافى الحسينى حرحش  رئيس قسم الأنباء و البلاغات بإدارة مكافحة القوارض بالمديرية ، و المهندس عادل السيد العربى  رئيس قسم المتابعة بإدارة مكافحة القوارض بالبحيرة ، ورؤساء أقسام القوارض بالإدارات الزراعية بالمراكز ، ومهندسو القوارض بالجمعيات الزراعية ويبلغ عددهم 394 مهندس بعدد الجمعيات الزراعية بخلاف رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية .

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