توقف الرحلات والرياضات البحرية بالغردقة لسوء الأحوال الجوية

قررت الجهات المختصة في محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، تعليق جميع الأنشطة البحرية في مدينة الغردقة، بما في ذلك رحلات الغوص والرياضات البحرية، نظرًا لتدهور الأحوال الجوية.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقلبات في حالة الطقس خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى اضطرابات في الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر.

ووفقًا للتقارير، بلغت سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4.5 متر، مما أثر سلبًا على سلامة الرحلات والأنشطة البحرية.

وعلى الرغم من التوقف المؤقت للأنشطة البحرية، أكد مصدر مسئول أنه من المقرر استئناف الرحلات والأنشطة فور استقرار حالة الطقس، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي لضمان سلامة العاملين والسائحين.

يشهد مدينة الغردقة ارتفاعًا في نسب الإشغال السياحي خلال الآونة الأخيرة، حيث تصل يوميًا العشرات من رحلات الطيران من مختلف العواصم الأوروبية، مما يجعل السلامة والأمان أمرًا أساسيًا في تقديم تجارب سياحية مريحة وممتعة.