شاومينج "ينجح" في الإعدادية!| تداول الإجابات على "تليجرام".. ومعنى "أوبة" ومفرد "النفايات" أبرز الأسئلة

شاومينج ينشر الاسئلة والاجابات بعد مرور 30 دقيقة من بدء اللجان

تكرار سؤال معنى أوبة بعد حيرة طلاب اعدادية المنيا فيه امس

انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مدارس محافظة القاهرة ، حيث أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية وفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة.

وبمجرد توزيع اوراق أسئلة امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة في التاسعة صباحا، نجحت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام في نشر صور أسئلة الامتحان بالكامل بعد دقائق من توزيعها وكتب جاري الحل، وكما حدث في لجان القاهرة نجح “شاومينج” في تداول إجابات في الكثير من امتحانات المحافظات.

وبالفعل بعد مرور 30 دقيقة فقط من بدء امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مدارس القاهرة ، قامت جروبات شاومينج على تليجرام بنشر جميع إجابات امتحان اللغة العربية كاملة

وكان قد شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات ، ومكافحة الغش في اللجان .

تكرار سؤال معنى كلمة أوبة

وقد شمل امتحان اللغة العربية الذي تم توزيعه في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ، على أسئلة محيرة للطلاب.

حيث فوجئ الطلاب بتكرار سؤال معنى كلمة أوبة في امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ، وهو نفس السؤال الذي أثار الجدل امس في امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا .

وجاءت الاختيارات المتاحة للطلاب في سؤال معنى كلمة أوبة في امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة كالتالي ( رجعة - وفرة - نظرة - عبرة )

وتؤكد معاجم اللغة العربية أن كلمة أوبة تعني العودة ، وبالتالي تصبح الإجابة الصحيحة لسؤال معناة أوبة : هي رجعة .

كما شمل امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة على سؤال عن معنى ذيوع ، وجاءت الاختيارات المتاحة للطلاب كالتالي ( اندثار - انطلاق اندفع - انتشار ) ، والاجابة الصحيحة إنتشار

و شمل امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أيضا ، على سؤال مفرد النفايات وجاءت الاختيارات المتاحة للطلاب ( النفاية - النفي - الانتفاء - النافية )

وشمل امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ايضا على سؤال عن معنى يمجدها ( يعزمها - يرعاها - يكلمها - يضمها ) ، كما جاء سؤال عن جمع حليف وجاءت الاختيارات كالتالي ( محالفون - حلافون - حلفاء - متحالفون ) والاجابة الصحيحة حلفاء



جولة محافظ القاهرة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إنتطام سير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني المنعقدة فى مدرسة ( تحيا مصر 1) حيث عدد اللجان بالمدرسة (31) ، عدد( 622) طالبة ، يبلغ إجمالى عدد الطلبة (622)

واطمأن محافظ القاهرة ومدير المديرية من الطلاب على مستوى الامتحان ، و أوصى بتهيئة مناخ مناسب من الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من تأدية الامتحان فى مناخ ملائم ، كما تأكد من تواجد طبيبة وزائرة صحية بكل لجنة للإطمئنان على الطلبة وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين.

وفى نهاية الجولة طمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور عند انصرافه من اللجنة وقام بالتحاور معهم بالتزام الهدوء والطمأنينة أثناء فترات الامتحان حتى لا يؤثر على أبنائنا الطلاب.

وواصل مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة متابعة لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة ( السيدة خديجة) يبلغ عدد الطلبة (بنين) 300 طالب ، عدد اللجان (15) وإجمالى عدد الطلبة بالمدرسة (300) طالب.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن قيادات تعليم القاهرة يعملون ويستعدون من قبل بدء الامتحان حيث تم الأستعداد وتجهيز كافة الإجراءات أبتداء من المطبعة المركزية فجرأ الساعة 3،30 حتى أن يتم تسليم أوراق أمتحانات الشهادة الإعدادية لتقوم الإدارات التعليمية بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ثم يتم تسليمها إلى المدارس مقار اللجان الإمتحانية حتى تصل لأيدى الطلبة ليبدأ الأمتحان فى المواعيد المحددة ، و بعد الإنتهاء من من الامتحان فى لجان الشهادة الإعدادية يتم تسليم الأوراق وتجميعها لتسليمها مرة أخرى إلى الكنترولات لتبدأ عملية تصحيح الأوراق يوما بعد يوم.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه توجد غرفة عمليات بالمديرية تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية لتذليل كافة العقبات التى قد تواجه أثناء الامتحان .

اتحاد أمهات مصر: الطلاب أشادوا بسهولة "عربي الإعدادية" بالقاهرة

ومن جانبها .. تابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في عدة محافظات.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في بيانها، إن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، وامتحان التربية الدينية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة القاهرة.

وأضافت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن امتحان مادة اللغة العربية بالقاهرة، جاء في مستوي الطالب المتوسط في معظمه، مشيرة إلى أن ردود أفعال الطلاب تؤكد أن الامتحان جاء سهلا في أغلب الأسئلة، بينما ذكر البعض أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تفكير ولكن الإمتحان بشكل عام جيد.

وأوضحت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، أن مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط، ولم يتم رصد أي شكاوي من جانب الطلاب تتعلق بمستوى الامتحانات، بحسب الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور إلي أن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا، أدوا اليوم إمتحان الهندسة، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمنيا، موضحه أن الامتحان جيد لكن تضمن يعض النقاط التي تحتاج إلي تركيز.

انتشار لافتات منع الموبايل والتدخين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

انتشرت في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مدارس محافظة القاهرة ، لافتات “ ممنوع اصطحاب المحمول” و “ممنوع التدخين” .

يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الرسمية التي صدرت من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، والتي تشدد على منع الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سواء مع المراقبين أو الطلاب ، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة ، بالإضافة إلى مواصلة الإجراءات الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات بكل دقة وعناية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024