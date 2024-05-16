عادل اللمعي رئيسًا لغرفة ملاحة بورسعيد بالتزكية

فاز مجلس إدارة غرفة الملاحة محافظة بورسعيد، بالتزكية خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في قاعات المؤتمرات بالهيئة العامة الاقتصادية، في حضور اللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية.



وشهد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الملاحة بمحافظة بورسعيد، حضورًا كبيرًا من إجمالي عدد المُقيدين بالجمعية، وذلك لاختيار مجلس إدارة الغرفة، والموافقة على النقاط المنصوص غليها في جدول الأعمال.

بدأ الإجتماع بكلمة للنائب عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، والذي أشاد فيها بالوعي الذي ظهر عليه أعضاء الجمعية العمومية، متناولاً كافة التفاصيل التي من بينها إختيار مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، وطرح التصور العام والميزانية الخاصة بنادي غرفة الملاحة الكائن في منطقة أرض النوادي بحي الزهور.

اللمعى رئيس لغرفة ملاحة بورسعيد بالتزكية 1000319124 1000319127 1000319130 1000319135 1000319129 1000319128 1000319140 1000319126 1000319123 1000319125

وتقدّم أعضاء الجمعية العمومية، بالتهنئة إلى مجلس الإدارة المكون من: محمد عبده صديق اللمعي، الشهير ب عادل اللمعي، رئيس المجلس، خالد عبدالملك إسماعيل، نائب الرئيس، وأعضاء: محمد علي أبو حشيش، عادل الشرقاوي، محمد مصلح، نجلاء إدوار، وأحمد توفيق رزق.