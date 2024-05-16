أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن عيد الأضحى المبارك بعد أن تستطلع السعودية هلال بداية شهر ذي الحجة، فى يوم 29 ذي القعدة من كلِ عام.

وبعد ذلك تلتزمُ الدول الإسلامية بالموعدِ كما تراه السعودية لارتباطه بأداء الحج وأركانه.

ووفقا للدليل الفلكي الذي تم إعداده عن طريق الحسابات الفلكية بقسم أبحاث الشمس بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فان شهر ذو الحجة سيبدأ فلكيًا في مصر يوم الجمعة،الموافق 7 يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يولد هلال شهر ذو الحجة، يوم الخميس، الموافق 29 ذو القعدة.

و 6 يونيو ، وهو يوم الرؤية الشرعية، وسوف يتوافق مع السعودية، وسيبقى الهلال الجديد مرئيًا في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم.

أما في محافظات مصر الأخرى، فسيظل الهلال الجديد مرئيًا لمدة تتراوح بين 12 إلى 20 دقيقة.

أشارت الدراسات الفلكية إلى أن هلال شهر ذو الحجة سيولد فى هذا اليوم مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي وبناء على ذلك سيكون بداية شهر ذو الحجة فلكيًا في مصر يوم الجمعة، 14 يونيو و يوم السبت، الموافق 15 وقفة عرفة

- و يوم الأحد، الموافق 16 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى.

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