الرئيس السيسي: مصر أضاءت شعلة السلام بالمنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، وأن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على غزة ويسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القـ ـتل وحصار شعب كامل والسعي لتهجيرهم قسريا.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في أثناء انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بالبحرين، أن القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا في ظل الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني، إسرائيل تمضي قدما في عمليتها العسكرية برفح الفلسطينية وتستخدم معبر رفح من جانبه الفلسطيني للسيطرة على القطاع، مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة وتحملت في سبيل ذلك ثمنا غاليا.

