أشرف صبحي: الرئيس السيسي حريص على تطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم /الخميس/ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه منذ توليه رئاسة مصر بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، وقد حدثت في عهده طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية على الصعيد الشبابي والرياضي، مشيرا إلى أن الدولة تدعم تمكين الشباب في إطار دعم قطاعي الشباب والرياضة .



جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع محافظ القاهرة خالد عبد العال، حيث وجه إليه الشكر لتعاونه في حل كافة المشكلات والعقبات التي واجهت بيوت الشباب بالمحافظة خلال الفترة الماضية وخاصة بيوت شباب المنيل .



وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع كافة الجهات الحكومية والمعنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس، واهتمامه بالشباب الذي كان لهم النصيب الأوفر من الدعم والرعاية ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدر قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطني وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة .



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره لدور وجهود محافظة القاهرة في دعم تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، مشدداً على استعداد وزارته للتعاون الكامل مع المحافظة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحها.