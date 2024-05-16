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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صحة البحيرة: اختتام فاعليات الدورة التدريبية فى أساسيات التصوير على الأشعة المقطعية

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

شهد اليوم الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، اختتام فاعليات الدورة التدريبية  فى أساسيات التصوير على الأشعة المقطعية لأخصائي تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى وفنيي الأشعة بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

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  أقيمت الدورة خلال الفترة من ١٢/ ٥ / ٢٠٢٤ حتى  ١٦/ ٥ / ٢٠٢٤  فى 8 مستشفيات "مستشفى كفر الدوار العام و مستشفى رشيد المركزى و مستشفى المحمودية المركزى و مستشفى ايتاى البارود المركزى و مستشفى أبو المطامير المركزى و مستشفى صدر دمنهور و مستشفى حميات دمنهور و مستشفى ادكو المركزى.

 

واشتمل البرنامج التدريبى العملى والنظرى على أجهزة الأشعة المقطعية داخل أقسام الأشعة بالمستشفيات عن طريق المدربين استشاري وأخصائي الأشعة بالمديرية والمستشفيات.

وفى كلمته أمام الحضور فى ختام الدورة ، وجه وكيل الوزارة التحية لجميع الحضور ، وحثهم على الإستفادة لأقصى درجة من كل ما تعلموه أثناء التدريب ، مؤكدًا بتوفير كافة الدعم لهم وتوفير كافة احتياجاتهم ، ليؤدوا عملهم على أكمل وجه ، وتوفير التدريب المستمر لهم لرفع الأداء لديهم ، وحثهم على الإجتهاد فى العمل ، حتى يشعر المواطن بتحسن المنظومه الصحية وجودتها ،وحتى يشعر بالرضا التام عن الخدمة المقدمة له .

وفى الختام قام سيادته بتوزيع شهادات حضور فعاليات الدورة التدريبية على السادة المتدربين وسط جو يسوده الفرح والبهجة من الجميع .

جاء تنظيم تلك الدورة فى اطار تعليمات الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيره .
وتوجيهات الأستاذ الدكتور / محمد فوزى مستشار الوزير لشؤون الأشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة. 


وتحت إشراف الدكتور أحمد الجميل مدير عام إدارة الطب العلاجى بالمديرية وبمتابعه وإشراف الدكتورة عبير جاب الله مدير إدارة الأشعة بالمديرية ، بضرورة تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض ورفع كفاءة الاطقم الطبية وخاصة فى مجال الأشعة التشخيصية .

 

البحيرة الدكتور خالد عبد الغفار الصحة والسكان مستشفى كفر الدوار العام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة منظومة الصحية

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