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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير تربوي يكشف خطوات حل مشكلة الغش في الامتحانات

تامر شوقي
تامر شوقي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن اي حل لمشكلة الغش في الامتحانات ، لا بد ان يسير بشكل متواز على عدة مسارات يشارك فيها الجميع وليس وزارة التعليم وحدها.

 قال شوقي في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي  ، إنه على الأسرة إعادة تربية الاولاد على القيم الدينية والاخلاقية، وتغيير النظرة إلى الامتحان بحيث يتم التعامل معه على أنه وسيلة للتعرف على مستوى الطالب وتصحيح مساره) بدلا من التعامل معه على أنه أداة لتحديد مستقبل الطالب .

وأضاف الدكتور تامر شوقي أما بالنسبة لدور وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة الغش في الامتحانات ، فعليها  تقليل عدد الطلاب في اللجان ، وتحقيق الرضا المادى للمعلم  ، وتوفير عدد كاف من المعلمين صغار السن الاكفاء لضبط اللجان، وتغيير نظم أسئلة الامتحان التقليدية التى تسمح بالغش والتسريب ، واستخدام اجهزة حديثة للتشويش على الاتصالات لتعطيل وصول الطلاب الى جروبات الغش ، وإعادة دور المدرسة في التعليم والتربية  .

كما شدد الدكتور تامر شوقي على ضرورة ان يكون لدور العبادة دور في محاربة الغش في الامتحانات ، من خلال التأكيد على القيم والاخلاق  .

بمجرد توزيع اوراق أسئلة امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم في التاسعة صباحا، نجحت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام في نشر صور أسئلة الامتحان بالكامل بعد دقائق من توزيعها وكتب جاري الحل، وكما حدث في لجان القاهرة نجح “شاومينج” في تداول إجابات في الكثير من امتحانات المحافظات.

وبالفعل بعد مرور 30 دقيقة فقط من بدء امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مدارس القاهرة ، قامت جروبات شاومينج على تليجرام بنشر جميع إجابات امتحان اللغة العربية كاملة

وكان قد شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات ، ومكافحة الغش في اللجان .

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