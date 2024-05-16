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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. حقيقة الحجز علي أموال حلمي بكر.. إصابة نجمة أرب أيدول بالسرطان

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها.

 

انفصال جينفر لوبيز وبن آفليك.. تعرف على التفاصيل
 

بعد أقل من عامين علي زواجهما ، نشرت عدد من الصحف الأجنبية تقارير تفيد باستعداد كل من جينفر لوبيز وبن آفليك للانفصال عن بعضهما . 

وأفادت التقارير أن جينفر لوبيز وبن آفليك قد نشبت بينهما خلافات خلال الفترة الماضية منا دفعهما الي الانفصال ، وهو ما تأكد بعد ظهور “ لوبيز ” بمفردها خلال الفترة الماضية . 
 

بعد صراع مع مرض العضال .. وفاة مطرب سوري شهير
 

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق عن وفاة المطرب السوري وضاح إسماعيل ، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك . 

ونعت نقابة الممثلين في سوريا الراحل: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير  وضاح إسماعيل    في بلاد المغترب بعد صراع  مع مرض العضال.

 

نجمة «أرب آيدول» تعلن إصابتها بمرض السرطان.. تفاصيل
 

أعلنت الفنانة برواس حسين إصابتها بمرض السرطان، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”. 

وقالت برواس حسين: "إني دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا، نعم أني أحارب المرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حاليا في مرحلة العلاج، الحمد لله والشكر على كل شي”.

 

رشوان توفيق يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل مشاركته في مسلسل «جودر» كضيف شرف|فيديو
 

ظهر الفنان القدير رشوان توفيق خلال أحداث مسلسل جودر، الذي تم  عرضه على شاشة قنوات «ON» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة «watch it» الإلكترونية.

 

وتحدث الفنان رشوان توفيق عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها خلال أحداث مسلسل جودر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بقوله: قمت بتجسيد من خلال المسلسل شخصية راوي لما يحدث، وهي شخصية لم يكن بها أي أزمات درامية، وسعيد جدًا بهذا العمل المميز في كل شيء، من حيث الكتابة والإخراج والتصوير والنجوم المشاركين به.

 

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