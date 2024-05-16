أخبار الفن.. حقيقة الحجز علي أموال حلمي بكر.. إصابة نجمة أرب أيدول بالسرطان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها.

بعد أقل من عامين علي زواجهما ، نشرت عدد من الصحف الأجنبية تقارير تفيد باستعداد كل من جينفر لوبيز وبن آفليك للانفصال عن بعضهما .

وأفادت التقارير أن جينفر لوبيز وبن آفليك قد نشبت بينهما خلافات خلال الفترة الماضية منا دفعهما الي الانفصال ، وهو ما تأكد بعد ظهور “ لوبيز ” بمفردها خلال الفترة الماضية .



أعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق عن وفاة المطرب السوري وضاح إسماعيل ، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك .

ونعت نقابة الممثلين في سوريا الراحل: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير وضاح إسماعيل في بلاد المغترب بعد صراع مع مرض العضال.

أعلنت الفنانة برواس حسين إصابتها بمرض السرطان، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وقالت برواس حسين: "إني دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا، نعم أني أحارب المرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حاليا في مرحلة العلاج، الحمد لله والشكر على كل شي”.

ظهر الفنان القدير رشوان توفيق خلال أحداث مسلسل جودر، الذي تم عرضه على شاشة قنوات «ON» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة «watch it» الإلكترونية.

وتحدث الفنان رشوان توفيق عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها خلال أحداث مسلسل جودر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بقوله: قمت بتجسيد من خلال المسلسل شخصية راوي لما يحدث، وهي شخصية لم يكن بها أي أزمات درامية، وسعيد جدًا بهذا العمل المميز في كل شيء، من حيث الكتابة والإخراج والتصوير والنجوم المشاركين به.