نجمة «أرب آيدول» تعلن إصابتها بمرض السرطان.. تفاصيل

أعلنت الفنانة برواس حسين إصابتها بمرض السرطان، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وقالت برواس حسين: "إني دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا، نعم أني أحارب المرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حاليا في مرحلة العلاج، الحمد لله والشكر على كل شي”.

وطالبت برواس جمهورها بالدعاء لها قائلة: “ادعولي بالشفاء، الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى”.

وكانت المطربة الكردية برواس حسين، التي عرفها الجمهور العربي من خلال برنامج "أراب آيدول" في موسمه الثاني، طرحت أول أعمالها المصورة وهو كليب بعنوان "كل جديد" باللغتين العربية والكردية، وذلك قبل عدة سنوات.

وكتب كلمات الأغنية باللغة الكردية الشاعر الكردي شهاب زنكنة، أما الكلمات العربية فكتبها الشاعر كريم العراقي، وهي من ألحان زوجها الفنان كوران صالح.