انفصال جينفر لوبيز وبن آفليك.. تعرف على التفاصيل

بعد أقل من عامين علي زواجهما ، نشرت عدد من الصحف الأجنبية تقارير تفيد باستعداد كل من جينفر لوبيز وبن آفليك للانفصال عن بعضهما .

وأفادت التقارير أن جينفر لوبيز وبن آفليك قد نشبت بينهما خلافات خلال الفترة الماضية منا دفعهما الي الانفصال ، وهو ما تأكد بعد ظهور “ لوبيز ” بمفردها خلال الفترة الماضية .

وتابعت التقارير أن سبب انفصال بن آفليك وجينفر لوبيز يعود الي قدم قدرته علي السيطرة عليها .

وكان قد احتفل الثنائي جينيفر لوبيز وبن افليك بحفل زفافهما الثاني في شهر اغسطس الماضي ، وتصدرا التريند ومؤشرات البحث جوجل، بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا الصور واللقطات المميزة.

وتألقت جينيفر لوبيز بفستان زفاف بلا أكمام من الدانتيل من تصميم ألكسندر ماكوين، وثوبًا بدون أكتاف بأكمام طويلة من الدانتيل من تصميم زهير مراد

وعرضت صحيفة ديلي ميل المكان اللذان يعيشان به في جورجيا بقيمة 8.9 مليون دولار ،ما يعادل 153 مليون و 200 ألف جنيه مصري.

واختارت جينيفر وبن افليك مكان زفاف عاطفي للغاية - عقار رايسبورو المذهل الذي تبلغ تكلفته 8 ملايين دولار ، وتبلغ مساحته 87 فدانًا ، والذي اشتراه في عام 2003 عندما كان الزوجان يتواعدان لأول مرة.