بعد صراع مع مرض العضال .. وفاة مطرب سوري شهير

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق عن وفاة المطرب السوري وضاح إسماعيل ، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك .

ونعت نقابة الممثلين في سوريا الراحل: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير وضاح إسماعيل في بلاد المغترب بعد صراع مع مرض العضال.



واستكمل البيان: تقبل التعازي يومي السبت والأحد 18/19 في صالة الإيمان الزاهرة القديمة مقابل جامع الماجد من الساعة 6 مساء حتى 8 مساء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت قد أعلنت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، عن وفاة المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، مساء أمس الأربعاء 15 مايو، ولم تكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتبت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير المخرج عبداللطيف عبد الحميد.. إنا لله وإنا إليه راجعون».