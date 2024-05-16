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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد صراع مع مرض العضال .. وفاة مطرب سوري شهير

وضاح إسماعيل
وضاح إسماعيل

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق عن وفاة المطرب السوري وضاح إسماعيل ، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك . 

ونعت نقابة الممثلين في سوريا الراحل: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير  وضاح إسماعيل    في بلاد المغترب بعد صراع  مع مرض العضال.
 

واستكمل البيان: تقبل  التعازي يومي السبت والأحد 18/19 في صالة الإيمان الزاهرة القديمة مقابل جامع الماجد من الساعة 6 مساء حتى 8 مساء..  إنا لله وإنا إليه راجعون. 

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وكانت قد أعلنت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، عن وفاة المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، مساء أمس الأربعاء 15 مايو، ولم تكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء. 

وكتبت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير المخرج عبداللطيف عبد الحميد.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

نقابة الفنانين في سوريا وفاة المخرج عبد اللطيف عبد الحميد فرع دمشق لنقابة الفنانين وضاح إسماعيل سوريا

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