خبير تربوي: مقترح عمل سنة تأسيسية "تمهيدية" سيطمئن الطلاب أمام بعبع الثانوية العامة

قال الدكتور تامر شوقي ، الخبير التربوي و أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن اقتراح وزارة التعليم العالي بإضافة سنة تمهيدية أو تأسيسة لطلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بالجامعة يحقق العديد من الفوائد تتضمن التقليل من بعبع الثانوية العامة من خلال إرسال رسالة طمأنينة لكل أولياء الأمور بأنه من الممكن التحاق أولادهم بالجامعة حتى لو لم يحصلوا على المجموع المناسب في الثانوية العامة.



فوائد مقترح عمل سنة تمهيدية أو تأسيسية لطلاب الثانوية العامة

وأضاف شوقي في تصريح لصدى البلد أنه ضمن فوائد المقترح عدم الاستناد إلى مجموع الطالب في الثانوية العامة فقط كمحك وحيد الالتحاق بالجامعة وخاصة مع ما يظهر من مشكلات مرتبطة بامتحانات الثانوية العامة وإمكانية تعرض الطالب لظروف طارئة تؤثر بشكل سلبي على درجاته، ومن خلال تلك السنة التمهيدية يمكن التأكد تماما من ملائمة قدرات الطلاب مع نوعية التخصص أو الكلية التى يرغب في الالتحاق بها بدلا من أن يلتحق الطالب بتخصص لا يناسب قدراته مما يزيد من احتمال فشله فيه.



وأشار إلى أنه أيضا يساعد على التركيز على تأهيل الطلاب للتخصصات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل وخاصة في قطاعات العلوم الطبية والهندسة والأساسية بالإضافة إلى قطاع العلوم الإنسانية مع مراعاة وجود تخصصات جديدة تناسب سوق العمل، كما تعتبر بديلا جيدا للطلاب عن الالتحاق للدراسة بالجامعات الأجنبية مما يوفر العملة الصعبة، ويساعد على حماية الطلاب من النصب عليهم من خلال اغرائهم بالالتحاق بكيانات جامعية وهمية غير معترف بها سواء داخل مصر أو خارجها .



وأكد أن المقترح يحقق ضمان الاستفادة من الإمكانات الهائلة للجامعات الخاصة والاهلية الجديدة من خلال توسيع قاعدة الالتحاق بها، وايضا التقليل من الإقبال على الكليات النظرية التقليدية والتى قد لا تناسب احتياجات سوق العمل مع إتاحة فرصة أوسع للطالب للاختيار بين كليات وتخصصات آخرى مطلوبة اكثر في سوق العمل.



وكان قد أثارت تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور حول إن المشروعات والجامعات الجديدة تستهدف إضافة لمهارات الطالب وربطها بسوق العمل، ووجود مقترح ما بعد المرحلة الثانوية العامة وهو عمل سنة تأسيسه " تمهيدية " وذلك قبل الالتحاق بالجامعة لكي يلتحق الطالب بالتخصص الذي يختاره وفق قدرات الطلاب.

وقد جاءت تصريحات الوزير ردا على تساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مصير الكليات النظرية في ظل التطور التكنولوجي الراهن، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، من أجل مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.