عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير تربوي: مقترح عمل سنة تأسيسية "تمهيدية" سيطمئن الطلاب أمام بعبع الثانوية العامة

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي

قال الدكتور تامر شوقي ، الخبير التربوي و أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن اقتراح وزارة التعليم العالي بإضافة سنة تمهيدية أو تأسيسة لطلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بالجامعة يحقق العديد من الفوائد تتضمن التقليل من بعبع الثانوية العامة من خلال  إرسال رسالة طمأنينة لكل أولياء الأمور بأنه من الممكن التحاق أولادهم بالجامعة حتى لو لم يحصلوا على المجموع المناسب في الثانوية العامة.


فوائد مقترح عمل سنة تمهيدية أو تأسيسية لطلاب الثانوية العامة

 

وأضاف شوقي في تصريح لصدى البلد أنه ضمن فوائد المقترح عدم الاستناد إلى مجموع الطالب في الثانوية العامة فقط كمحك وحيد الالتحاق بالجامعة وخاصة مع ما يظهر من مشكلات مرتبطة بامتحانات الثانوية العامة وإمكانية تعرض الطالب لظروف طارئة تؤثر بشكل سلبي على درجاته، ومن  خلال تلك السنة التمهيدية يمكن التأكد تماما من ملائمة قدرات الطلاب مع نوعية التخصص أو الكلية التى يرغب في الالتحاق بها بدلا من أن يلتحق الطالب بتخصص لا يناسب قدراته مما يزيد من احتمال فشله فيه.
 

وأشار إلى أنه أيضا يساعد على التركيز  على تأهيل الطلاب للتخصصات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل وخاصة في قطاعات العلوم الطبية والهندسة والأساسية بالإضافة إلى قطاع العلوم الإنسانية مع مراعاة وجود تخصصات جديدة تناسب سوق العمل، كما تعتبر بديلا جيدا للطلاب عن الالتحاق للدراسة بالجامعات الأجنبية مما يوفر العملة الصعبة، ويساعد على حماية الطلاب من النصب عليهم من خلال اغرائهم بالالتحاق بكيانات جامعية وهمية غير معترف بها سواء داخل مصر أو خارجها .
 

txt

خبير تربوي: عمل سنة تأسيسية مفيد لطالب الثانوي.. ويجب قصرها على التخصصات البينية

txt

تفاصيل تقديم مصر 20 منحة دراسية لمنظمة الألكسو

txt

هل ينخفض تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024؟.. مفاجأة بشأن بعض التخصصات

txt

بمشاركة 20 دولة باليونسكو.. جلسة حوارية بشأن نقل تجربة بنك المعرفة المصري

txt

الجامعة البريطانية في مصر تحتل المركز الأول وفقًا لتصنيف التايمز العالمي

txt

أيمن عاشور يغادر إلى لندن للمُشاركة في فعاليات "المُنتدى العالمي للتعليم"

txt

استقبل وفدا من اليونسكو.. أيمن عاشور: تجربة بنك المعرفة تعكس اهتمام القيادة بالتعليم

txt

يضم ممثلين لـ20 دولة.. وفد من منظمة اليونسكو يزور معهد الموسيقى العربية

txt

لطلاب الثانوية العامة 2024.. جامعة الملك سلمان تفتح باب التقديم المبكر

txt

نقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة إلى 20 دولة من اليونسكو.. تفاصيل

وأكد أن المقترح يحقق ضمان الاستفادة من الإمكانات الهائلة للجامعات الخاصة والاهلية الجديدة من خلال توسيع قاعدة الالتحاق بها، وايضا التقليل من الإقبال على الكليات النظرية التقليدية والتى قد لا تناسب احتياجات سوق العمل مع إتاحة فرصة أوسع للطالب للاختيار  بين كليات وتخصصات آخرى مطلوبة اكثر في سوق العمل.
 

وكان قد أثارت تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور حول إن المشروعات والجامعات الجديدة تستهدف إضافة لمهارات الطالب وربطها بسوق العمل، ووجود مقترح ما بعد المرحلة الثانوية العامة وهو عمل سنة تأسيسه " تمهيدية " وذلك قبل الالتحاق بالجامعة لكي يلتحق الطالب بالتخصص الذي يختاره وفق قدرات الطلاب.

وقد جاءت تصريحات الوزير ردا على تساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مصير الكليات النظرية في ظل التطور التكنولوجي الراهن، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، من أجل مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الدكتور تامر شوقي امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة بعبع الثانوية العامة جامعة عين شمس امتحانات الثانوية جامعات الخاصة والأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو ريدة يطالب بيراميدز بإقناع الشيبي بالتنازل عن قضية الشحات

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

طلب عاجل لشيكابالا من الجهاز الفني للزمالك قبل مباراة نهضة بركان

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

رضا عبد العال يفتح النار على إمام عاشور وزيزو بسبب المنتخب

يمثل خطورة على الأهلى.. شوبير: قيادي بالزمالك عرقل ضم مهاجم الترجي للأبيض

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

موضوعات متعلقة

خبير تربوي: عمل سنة تأسيسية مفيد لطالب الثانوي.. ويجب قصرها على التخصصات البينية

تفاصيل تقديم مصر 20 منحة دراسية لمنظمة الألكسو

هل ينخفض تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024؟.. مفاجأة بشأن بعض التخصصات

بمشاركة 20 دولة باليونسكو.. جلسة حوارية بشأن نقل تجربة بنك المعرفة المصري

الجامعة البريطانية في مصر تحتل المركز الأول وفقًا لتصنيف التايمز العالمي

أيمن عاشور يغادر إلى لندن للمُشاركة في فعاليات "المُنتدى العالمي للتعليم"

استقبل وفدا من اليونسكو.. أيمن عاشور: تجربة بنك المعرفة تعكس اهتمام القيادة بالتعليم

يضم ممثلين لـ20 دولة.. وفد من منظمة اليونسكو يزور معهد الموسيقى العربية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية البحريني يطالب بتحقيق دولي في الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

عربية.. مفاجآت في عروض أحمد حجازي بعد رحيله عن اتحاد جدة

وزير الشباب والرياضة يطلق المشروع القومي لتدريب المنتخبات الوطنية| فيديو

كل ما تريد معرفته عن فضل الأضحية وشروطها وأحكامها

سرقة الزوايا الحديدية من أبراج كهرباء سوهاج.. الأمن يكشف التفاصيل

بـ 284 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط أكبر صفقة مخدرات في مطروح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. نور الزاهد تثير الجدل بظهورها

تسبب أخطر الأمراض.. تحذير عاجل من أطعمة الكولاجين

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-