لطلاب الثانوية العامة 2024.. جامعة الملك سلمان تفتح باب التقديم المبكر

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية عن فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2024-2025، مشيرة إلي أنّ التسجيل سيكون على البرامج الدراسية بجميع التخصصات، وذلك في ضوء الحد الأدنى الذي تقرره وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية، وذلك وفق سنة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

فتح التقديم بجامعة الملك سلمان لطلاب الثانوية العامة 2024

وأوضحت إدارة الجامعة أنّ التقديم سيكون إلكترونيا فقط، عن طريق الرابط الخاص بالجامعة، مؤكدة أن التقديم متاح فقط للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك للعام الدراسي السابق 2023 فقط وكذلك الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا العام.

وأشارت إلى أن إدارة الجامعة تسعى دائما لتوفير سبل التواصل مع أبنائها الطلاب من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.