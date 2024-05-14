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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفقاً لتصنيف تايمز.. الجامعة المصرية اليابانية تحصد المركز الأول محليا والـ106 عالميا

الدكتور عمرو عدلى
الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا عن تحقيق الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفقاً لتصنيف تايمز البريطاني
Times Higher Education للجامعات الشابة لعام  2024، كما حصدت الجامعة المركز 106 عالميًا.

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وصرح رئيس الجامعة المصرية اليابانية بأن تحقيق الجامعة للمركز  الأول في مصر هو نتاج الدعم الكبير من الحكومتين المصرية واليابانية للجامعة ولدعم مجلس امناء الجامعة وهيئة الجايكا.

وأضاف أن هذا التتويج يأتي نتيجة للجهود البحثية المتميزة في الجامعة والتعاون مع كبرى الجامعات اليابانية المرموقة ووجود العلماء ذوي الكفاءة العالية والجهاز الإداري والطلاب المتميزين والتعاون مع الجهات الصناعية، مشيدا بجهود أعضاء لجنة التصنيف الخاصة بالجامعة.

جدير بالذكر  انه تم تصنيف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST في إطار منافسة مع الجامعات التي تم إنشاؤها قبل 50 عامًا أو أقل، وهذا التصنيف يعد انجازا كبيرا للجامعة المصرية اليابانية خاصة مع مرور 14 عامًا فقط على إنشائها.

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