تحذيرات من الغش.. الجامعات تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقا للخطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

موقف الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من دخول الامتحانات

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لن يتم منعهم من دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه لم يتم أيضا منعهم من دخول الجامعة منذ بداية العام الدراسي.



وأكد المصدر لـ صدى البلد، انتظام الدراسة بالجامعات في الترم الثاني للعام الدراسي 2023 -2024، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما انه لا يوجد أي تغيير في موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.



الالتزام بعدم اختراق قواعد الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات وأعمال الغش والشغب

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، على أهمية التزام الطلاب والمراقبين في الامتحانات على الالتزام بعدم اختراق قواعد وضوابط المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، وأعمال الغش والشغب، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي من بينها إحالة الطالب لمجلس التأديب.

إعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، التزام الكليات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.



وأشار إلى أنه يتم تحذير الطلاب من الوقوع تحت طائلة القانون فيما يخص الغش أو أحداث الشغب، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان.



المناهج المقرر بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عضو المجلس الأعلى للجامعات، أن امتحانات الترم الثاني سوف تعقد في موعدها، دون تغيير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.



وأشار عضو المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنّ الامتحانات ستكون من المناهج المقررة للطلاب دون تغير بها.



موعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالجامعات



مع بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، يتساءل عدد كبير من الطلاب عن الخريطة الكاملة للعام الجامعى ومنها موعد امتحانات منتصف الفصل الدارسي الثاني ونهاية العامة وموعد بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني.



وكشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة حيث بدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهى فى يونية 2024 باتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.



بدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

وبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

تجري امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع السابع والثامن من الفصل الدراسي.

تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.