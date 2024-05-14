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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

رئيس الاستشعار من البُعد: مشروع مستقبل مصر نموذج رائد للتنمية المتكاملة

صدى البلد

حضر الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المُستدامة.

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وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن مشاركة الهيئة في هذا المشروع الحيوي يأتي انطلاقًا من دورها الرائد في دعم مشروعات التنمية المُستدامة في مصر، نظرًا لكفاءتها وإمكاناتها المُتميزة في مجال الاستشعار عن بُعد وتكنولوجيا الفضاء، لافتًا إلى دور الهيئة في إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي تساعد على اتخاذ القرارات السليمة في مختلف المجالات.

 

وأكد أبوالمجد التزام الهيئة بدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشروع مستقبل مصر يعُد نموذجًا رائدًا للتنمية المتكاملة التي تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحًا أن الهيئة تعمل على تطوير قدراتها وبناء شراكات مع مختلف الجهات المعنية، من أجل تعزيز دورها في دعم مشروعات التنمية المُستدامة في مصر، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

 

جدير بالذكر أن الهيئة قد أبرمت اتفاقية تعاون مع مشروع مستقبل مصر، بهدف توظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم المشروع في مختلف مراحله، بداية من التخطيط والتصميم، ومرورًا بالتنفيذ والمتابعة، وصولًا إلى التقييم والتطوير.

الهيئة القومية للاستشعار من الب عد وعلوم الفضاء الجامعات التكنولوجية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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