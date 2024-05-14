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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لإثراء الجانب الثقافي للطلاب.. مدينة زويل للعلوم تستضيف معرضا للكتاب

مدينة زويل
مدينة زويل

استضافت مدينة زويل معرضا للكتاب بمقرها الكائن في مدينة حدائق اكتوبر ، في اطار حرص مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على دمج العلوم والمعارف وتوفير مصادر المعلومات والقراءة لطلابها وباحثيها حيث استقبل الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي للمدينة، الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب لافتتاح فعاليات معرض الكتاب الذي تستضيفه المدينة على مدى يومي ١٤ و ١٥ مايو الجاري .

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وقال الدكتور محمود عبدربه ان هذا التوجه يعكس دور مدينة زويل في إثراء الجانب الثقافي لطلاب مدينة زويل وجامعة العلوم والتكنولوجيا بكلياتها المختلفة وبيان أهمية القراءة وتوفير المصادر المتنوعة في مختلف الفروع لتكتمل منظومة اعداد  جيل من الشباب قادر على التفكير النقدي والمسلح بالمعرفة مضيفا ان المعرض مفتوح ايضا أمام الأهالي من سكان مدينة حدائق اكتوبر وغيرها لتعم الفائدة على الجميع وهذا هو أحد أدوار مراكز البحوث والجامعات المصرية الهادفة إلى خدمة مجتمعاتها.

وأفاد عبدربه بانه تم التوافق مع الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على تخصيص يوم كامل في الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للعلوم والتكنولوجيا برعاية مدينة زويل يعرض فيه الباحثون والعلماء من مختلف التخصصات العلمية والجامعات المصرية والمراكز البحثية أحدث ما وصل إليه العلم على مستوى العالم ودور الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

مدينة زويل

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الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الجانب الثقافي للطلاب الهيئة المصرية العامة الهيئة المصرية العامة للكتاب

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