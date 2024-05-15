عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يضم ممثلين لـ20 دولة.. وفد من منظمة اليونسكو يزور معهد الموسيقى العربية

صدى البلد

نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، زيارة لممثلي الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو إلى معهد الموسيقى العربية، على هامش زيارة وفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو لجمهورية مصر العربية، للاستفادة من التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري والاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة.

واستهل الوفد زيارته للمعهد بتفقد متحف الآلات الموسيقية الذي يضم مجموعة من أهم الآلات الوترية في الموسيقى العربية، كما يعرض المتحف قصة حياة الموسيقار المصري محمد عبدالوهاب حيث يحتوى المتحف على الأوسمة وشهادات التقدير والميداليات التى حصل عليها وأبرز مقتنياته ومجموعة من آلاته الموسيقية وكذلك بعض الصور النادرة والمُتعلقات الشخصية.

واستمعت الوفود للعديد من العروض الفنية والموسيقية المُتميزة والشهيرة التي تعود إلى كبار الفنانين والمُغنيين، ونالت تلك العروض على إعجابهم الشديد.

وأعربت الوفود عن سعادتها بحُسن الاستضافة والبرنامج المتميز الذي تم إعداده طوال فترة تواجدهم بجمهورية مصر العربية، لكي بتعرفوا على الثقافة والحضارة المصرية الأصيلة، كما أعربوا عن سعادتهم بالعروض الفنية التي تم تقديمها على مسرح معهد الموسيقى العربية، بالإضافة إلى انبهارهم بتصميم المعهد الذي يضم مجموعة متميزة من الرسوم التي تعبر عن الهوية المصرية.

txt

لطلاب الثانوية العامة 2024.. جامعة الملك سلمان تفتح باب التقديم المبكر

txt

نقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة إلى 20 دولة من اليونسكو.. تفاصيل

txt

تصل للفصل.. اعرف عقوبة الطلاب الغشاشين في امتحانات الجامعات

txt

لإثراء الجانب الثقافي للطلاب.. مدينة زويل للعلوم تستضيف معرضا للكتاب

txt

وفقاً لتصنيف تايمز.. الجامعة المصرية اليابانية تحصد المركز الأول محليا والـ106 عالميا

txt

رئيس الاستشعار من البُعد: مشروع مستقبل مصر نموذج رائد للتنمية المتكاملة

txt

تحذيرات من الغش.. الجامعات تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

txt

المصرية الروسية تعلن أسماء الحاصلين على 30 شهادة دولية في الذكاء الإصطناعي

txt

الهاكاثون الأول.. عاشور يؤكد تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية

txt

وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد استقبل وفود 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض الوزير خلال لقاءه بهم أهمية مبادرة بنك المعرفة المصري ودورها الرائد في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولي، وعقب ذلك يتم عقد العديد من الجلسات النقاشية المثمرة لنقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة المصري لباقي الدول الأعضاء للاستفادة منها وتعميمها، وتبادل الخبرات بين الدول.

وتتكون وفود الدول الأعضاء باليونسكو التي تزور مصر حاليًا ممثلي دول: (البحرين - أوروجواي -الصين - الإمارات العربية المتحدة - الأردن - بنجلاديش - تشيلي - الهند - إندونيسيا - كينيا - لبنان - ليبيريا - ليبيا - ماليزيا - مالطا - موريشيوس - سلطنة عمان - سوريا - تنزانيا - أوغندا).

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المُنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، الذي تضمن تسليط الضوء على مُبادرة بنك المعرفة المصري التي تهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، والمراكز البحثية المصرية.

ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

10 مليارات دولار| الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

تفاصيل رحلة أمير توفيق لضم بلعيد.. وتحفّظ الأهلي على صفقة زهير

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة 2024.. جامعة الملك سلمان تفتح باب التقديم المبكر

نقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة إلى 20 دولة من اليونسكو.. تفاصيل

تصل للفصل.. اعرف عقوبة الطلاب الغشاشين في امتحانات الجامعات

لإثراء الجانب الثقافي للطلاب.. مدينة زويل للعلوم تستضيف معرضا للكتاب

وفقاً لتصنيف تايمز.. الجامعة المصرية اليابانية تحصد المركز الأول محليا والـ106 عالميا

رئيس الاستشعار من البُعد: مشروع مستقبل مصر نموذج رائد للتنمية المتكاملة

تحذيرات من الغش.. الجامعات تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

المصرية الروسية تعلن أسماء الحاصلين على 30 شهادة دولية في الذكاء الإصطناعي

ترشيحاتنا

مفاجأة في طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

حسام زكي: الموضوعات السياسية على جدول قمة البحرين تمثل 70% وتوافق كبير حولها

أردوغان: لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة.. أوهام الأرض الموعودة تصل للأناضول

كتائب القسام تكشف عن ضربات موجهة لجنود وآليات الاحتلال في غزة| فيديو

بسبب حماس.. الحكومة الماليزية تتحرك ضد فيسبوك

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

بدون الحاجة لمكيف هواء.. حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-