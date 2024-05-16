هل ينخفض تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024؟.. مفاجأة بشأن بعض التخصصات

قال الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة، إن التنسيق يقاس بناءا على إعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من مجموع الطلاب الناجحين بالنسب التكرارية للمجاميع والأماكن المتاحة في الجامعات، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك توقع نهائي حول انخفاض أو ارتفاع التنسيق عن العام الماضي.



هل ينخفض تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024؟



وأكد كمال لـ صدى البلد، أنه من الممكن أن يكون هناك توقعات ولكن بعد ظهور النتيجة ومعرفة المجاميع التكرارية للطلاب وبذلك من الممكن توقع ارتفاع التنسيق عن العام الماضي أو انخفاضه وأيضا يتم تحديد ذلك من خلال اقبال الطلاب على بعض التخصصات وبالتالي ترتفع الحدود الدنيا بالتنسيق القبول بهذه الكليات.

وكان قد أكد الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة، إنه فيما يخص تطوير نظام تنسيق الثانوية العامة 2024، فقد كان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق يرى أنه سواء ارتفع التنسيق أو انخفض فذلك يسري على جميع الطلاب.

وأوضح كمال أن الطالب لا يجب أن يهمه مجموعه فالمهم ترتيبه في الثانوية العامة بين الطلاب خلال القبول بالتنسيق، ولكن هناك عوامل أخرى مؤثرة على التنسيق مثل الأماكن المتاحة بالجامعات وزياده فهذا العام نشهد أماكن متاحة جديدة في الجامعات مثل الجامعات الأهلية والتكنولوجية والجامعات الخاصة الجديدة فالجامعات أصبحت تتوسع في إعطاء تصاريح الجامعات الخاصة وأيضا افتتاح الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

وأكد أن هناك عامل آخر وهو الزيادة السكانية وبالتالي الزيادة في أعداد الطلاب الذين يتنافسون سنويا في الثانوية العامة وبالتالي فأن زيادة أعداد الطلاب المنافسين ستتوازى مع الأماكن المتاحة.

وأوضح أنه يمكن القول أننا لن نشهد هذا العام عوامل مؤثرة على التنسيق بشكل كبير سواء عن طريق أعداد الطلاب أو الأماكن المتاحة لهم، كما أن الزيادة في تنسيق القبول بالجامعات ستتوقف على امتحانات الثانوية العامة ومستوى الطلاب بالامتحانات.