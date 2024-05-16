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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الزيت.. فرد طبقة رمال على الطريق الإقليمي بالمنوفية لإعادة حركة المرور.. صور

انقلاب سيارة محملة
انقلاب سيارة محملة بالزيت علي الطريق الإقليمي

تكثف مديرية أمن المنوفية ومركز مدينة الباجور من جهودها لرفع اثار حادث تصادم سيارتين وانقلاب سيارة محملة بالزيت علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز الباجور.

وتم الاستعانة باللودر من مدينة الباجور وكميات كبيرة من الرمال لفردها علي طبقة الزيت علي الطريق لمنع إعاقة حركة المرور.

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انقلاب سيارة محملة بالزيت علي الطريق الإقليمي بالمنوفية بعد تصادمها مع أخري

وانتقلت رئيس مدينة الباجور ونوابها الي مكان الحادث لمتابعة رفع اثار الحادث وعدم إعاقة حركة المرور.

حيث تم رفع السيارتين علي جانب الطريق وإعادة تسوية الطريق بفرده بالرمال لعزل طبقة الزيت علي الطريق وتسيير حركة السيارات.

وكان الطريق الإقليمي قد شهد انقلاب سيارة محملة بالزيت بعد تصادم سيارتين علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز الباجور، مما أدى الي انقلاب الحمولة علي الطريق.

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