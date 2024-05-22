كيف كشفت كاميرات مطار القاهرة كذب وادعاء تبديل أموال بحقيبة راكب؟|فيديوجراف

انتشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، ووضح واقعة استبدال أموال أحد الأشخاص من عملات أجنبية بعملات محلية بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولى للسفر لإحدى الدول الأجنبية.





وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع الفيديو المتداول الذى تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأحد الأشخاص زعم خلاله استبدال أمواله "عملات أجنبية" بعملات "محلية" بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولى للسفر لإحدى الدول الأجنبية.

وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة عدم حدوث الواقعة وعدم صحة ادعاءات المذكور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.