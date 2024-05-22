فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت نسرين طافش، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأبيض والأزرق، وتميز الفستان بنقوشات لافته تكشف جمالها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نسرين طافش