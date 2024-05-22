بعد قرار النرويج وإسبانيا وأيرلندا.. إجراءات إسرائيلية ضد من يعترف بالدولة الفلسطينية

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعكف على إعداد الرد على الدول التي أعلنت اليوم الأربعاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووفقا للتقرير، تستعد هيئة البث الإسرائيلية لعزل ممثلي النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا واستبعادهم من المؤتمرات الصحفية.

كما سيتم تأخير التحديثات وطلبات الدول من إسرائيل، كما أفيد أن إسرائيل تعتزم اتخاذ المزيد من الخطوات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره ورئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس قرارهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال ستوره إن الاعتراف سيدخل حيز التنفيذ رسميًا خلال الأسبوع المقبل.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أيضًا أنه في الأسبوع المقبل، 28 مايو، ستؤكد إسبانيا رسميًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومن المتوقع أيضًا أن تعلن سلوفينيا اليوم اعترافًا أحاديًا بالدولة الفلسطينية.

وفي أعقاب القرار، استدعت إسرائيل سفراءها في تلك الدول لإجراء مشاورات وفي الوقت نفسه، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي باستدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا لتوبيخهم .