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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شراكة جديدة لدعم التحكم في الآلة عبر التكنولوجيا

صدى البلد

كشفت  Rockwell Automation العالمية المتخصصة في حلول الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم، عن تعاونها مع شركة IoT Misr المتخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وذلك لتقديم حلول أتمتة صناعية شاملة للعملاء تجمع بين التكنولوجيات التكميلية والاستفادة من نقاط القوة لدى كل طرف لتزويد العملاء بحلول متميزة.

 وتستهدف هذه الشراكة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخبرات والحلول والدعم، حيث يتيح هذا النهج التعاوني للعملاء الاستفادة من الخبرات والقدرات المشتركة لكلا المنظمتين بما يؤدي إلى حلول أكثر شمولاً وفعالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

ومن خلال دمج تقنياتهما، تهدف كل من الشركتين  إلى توفير اتصال سلس وأتمتة مُحسنة وتحليلات للبيانات مع تقديم التميّز التشغيلي الشامل لعملائهما، حيث توفّر الشركتان مجموعة واسعة من التقنيات والحلول في مجال الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم، ويقدمان العديد من التقنيات الأساسية.

يذكر أن الأتمتة يقصد بها دعم التحكم فى الإله عبر التكنولوجيا.

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