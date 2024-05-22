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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أرملة جورج سيدهم تتبرع بقميصه في مسرحية المتزوجون

جورج سيدهم وارملته
جورج سيدهم وارملته

قررت السيدة ليندا أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم التبرع بقميصه الشهير فى مسرحية المتزوجون لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.  

كما قرر الفنان أحمد حلمى التبرع بالدبلة التى ظهر بها فى فيلمه "عسل أسود" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وذلك لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويتم عرض دبلة أحمد حلمى فى مزاد علنى بحفل بسيدني في استراليا لصالح الفقراء يوم السبت الموافق 25 مايو.

واعرب أحمد حلمى عن سعادته فى تحقيق هذا الأمر قائلا فى فيديو : "صحيح هي مش دهب ولا فضة، بس بالنسبة لي هي أغلى من الدهب والفضة علشان عليها علم مصر.. ويارب تجيب أعلى سعر".

وكان تبرع الفنان  أحمد حلمي، بالساعة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

وقال الفنان أحمد حلمي في كلمته للإعلان عن طرح ساعته في مزاد خيري بأمريكا: "دي ساعتي في عسل أسود بعلبتها.. أتمنى تعجبكم وأتمنى تجيب أعلى سعر".

ومن المقرر أن تدخل ساعة أحمد حلمي في مزاد خيري في حفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، اليوم بولاية نيو چرسي الأمريكية.

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