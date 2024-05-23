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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذهبت لحفظ القرآن فعادت في كفن|تفاصيل مصرع طفلة بعد سقوط حائط عليها

صدى البلد

حالة من الصدمة أصابت أهالي قرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، وذلك بعد حادث مقتل طفلة عمرها لم يتجاوز ال ١٠ أعوام، وذلك في أثناء عودتها من درس لتحفيظ القرآن الكريم بعد سقوط حائط عليها، الأمر الذي تسبب في حالة حزن شديدة خيمت على أهلها والجيران بداخل القرية.

تفاصيل الواقعة

لقيت تلميذة مصرعها، إثر سقوط حائط عليها، أثناء عودتها من حفظ القرآن الكريم بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع تلميذة إثر سقوط حائط عليها فى قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

تبين مصرع نورا عبدالهادى عبدالحميد، 10 أعوام، تلميذة بالصف الرابع الابتدائى، أثناء عودتها من مكتب تحفيظ قرآن كريم فى قرية كوم يعقوب.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
 

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