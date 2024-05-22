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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة رش بالمبيدات لحماية كورنيش رأس غارب من الآفات والأفاعي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بتكليف الإدارة الزراعية بتنفيذ حملة رش مكثفة بالمبيدات صباح اليوم. تهدف هذه الحملة إلى القضاء على الحشرات والآفات والأفاعي التي قد تشكل تهديدًا لصحة وسلامة الزوار والمواطنين، بهدف الحفاظ على سلامة وراحة مرتادي كورنيش رأس غارب.

وفي سياق تأكيد الأهمية البيئية والاجتماعية لهذا الإجراء، يأتي هذا التدبير تزامنًا مع حلول فصل الصيف وزيادة عدد الزوار الذين يستمتعون بالمناظر الطبيعية الساحرة لكورنيش المدينة على شاطئ البحر.

ويُؤكد نديم التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمجتمع، حيث يعتبر كورنيش رأس غارب مكانًا محوريًا لاستجمام وترفيه السكان المحليين والزوار على حد سواء.

وتهيب السلطات المحلية بالجمهور الالتزام بتعليمات السلامة أثناء تنفيذ عمليات الرش، والتعاون مع فرق الإدارة الزراعية لضمان نجاح الحملة وسلامة الجميع.

 

رأس غارب حملة رش آفات كورنيش أفاعي

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