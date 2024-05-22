رئيس مدينة القصير يتفقد مشروع المدفن الصحي بالكيلو 15

أجرى إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمشروع المدفن الصحي بالكيلو 15 غرب المدينة، برفقة مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية، وممثلين عن الشركة المنفذة وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد رشاد خلال الجولة على أهمية المشروع في توفير وسيلة آمنة وفعالة للتخلص من المخلفات، مما يسهم في تقليل انبعاثات الهواء وتحسين المناخ البيئي للمنطقة.

وأشار إلى أن المدفن سيكون له أثر بيئي واجتماعي إيجابي على المدينة في المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية لمواجهة تحديات إدارة المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.