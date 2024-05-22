مقـ تل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 جراء انفجار عبوة ناسفة في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 جراء انفجار عبوة ناسفة ونيران قناصة في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 35709 شهداء و 79990 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "وفا"، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجـ ازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و 138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت السلطات الصحية في القطاع إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.