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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار جماعي مميت في بنسلفانيا الأمريكية.. الحادث رقم 168 خلال عام 2024

صدى البلد

في حادث وقع اليوم، تم إطلاق نار جماعي في شركة ديلاوير كاونتي لينين في تشيستر، في بنسلفانيا، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وفقًا لمفوض شرطة تشيستر ستيفن جريتسكي الذي نقلت عنه سي أن أن، تم احتجاز المشتبه به في مدينة ترينر القريبة. ووقع إطلاق النار خلال ساعات الصباح في مكان عمل شركة الكتان.

وفي حديثه للصحفيين، قدم المدعي العام لمقاطعة ديلاوير، جاك ستولستايمر، مزيدًا من التفاصيل، مشيرًا إلى أن المشتبه به وصل إلى مكان العمل مسلحًا بسلاح ناري و"أفرغ غضبه" على زملائه الموظفين.

يعد هذا الحادث جزءًا من اتجاه متزايد لعمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة. وفقًا لـ Gun Violence Archive، وهي منظمة غير ربحية، وشبكة CNN، فقد وقع ما لا يقل عن 168 حادث إطلاق نار جماعي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 وحده. تعريف إطلاق النار الجماعي هو حادث يتم فيه إطلاق النار على أربعة ضحايا أو أكثر.

يسلط التقرير، الضوء على خطورة هذا الحدث المأساوي والتحديات المستمرة التي تواجهها المجتمعات في جميع أنحاء البلاد في معالجة قضية العنف المسلح. 

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