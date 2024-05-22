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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الذنوب الكثيرة تمنع التوبة؟.. خالد الجندي يجيب |فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، على سؤال فتاة حول: "هل كثرة الذنوب تمنعنى من التوبة، وأحيانا فى ناس بتشعر إن ربنا لا يتقبلها؟".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: " لا أحد من الناس يتكلم نيابه عن الله، وبالتالي مش من حق حد يقول ربنا زعلان منك، انت مين انت معاك تفويض مثلا هو جالك وحي مافيش وحي بعد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فبالتالي ماحدش يتكلم باسم الاله امراء الجماعات الارهابية اللي عملوا ايه جريمتهم ايه انه بيتكلموا باسم الله وكان في مسلسل اللي هو بتاع الحشاشين ده اللي قدمته الشركة المتحدة، كان مسلسل مهم جدا بيوجه الناس لحاجه في منتهى الاهميه بيقول له انت كل القصه دايره حوالين واحد اوهم غيره ان معاه مفاتيح الجنه فهل هناك واحد معه مفاتيح الجنه اكيد لا وبالتالي كل انسان يؤخذ منه ويرد".

وتابع: “احتمال الخطا والصواب وارد من كل انسان فما فيش حد يمضي على بياض لحد وبالتالي عيب بعض الاولاد في الجيل بيقبلوا اي خبر من غير تريث ”.
 

 

الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الحشاشين الجماعات الارهابية

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